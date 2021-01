Conte si è dimesso | ecco cosa succederà e chi sono i Responsabili

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 26 gennaio 2021) Giuseppe, il Presidente del Consiglio si èufficialmente al Quirinale, rimandando il suo mandato nelle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella formalizzando così la crisi di Governo. Adessoe chiSubito dopo le dimissioni di, in Senato si sta per costituire un nuovo gruppo parlamentare formato dai cosiddetti. Sarà formato da 10 senatori e utilizzerà il simbolo del Maie, quello della lista di eletti all’estero. A farne parte l’ex M5s Maurizio Buccarella, Adriano Cario (Maie), Saverio De Bonis (Maie), l’ex M5S Luigi Di Marzio, Ricardo Merlo (Maie) gli ex Fi Sandra Lonardo, Maria Rosaria Rossi e Andrea Causin, che dovrebbe assumere l’incarico di capogruppo. A ...