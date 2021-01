Chi è Andrea Orcel, prossimo amministratore delegato di Unicredit (Di martedì 26 gennaio 2021) Sarà Andrea Orcel il nuovo amministratore delegato di Unicredit. Dopo le prime indiscrezioni di Bloomberg, lo conferma anche il Sole 24 Ore. Dalle dimissioni di Jean-Pierre Mustier, legate alla diversa strategia del banchiere francese rispetto agli obiettivi degli azionisti (e del governo italiano…), i cacciatori di teste si sono messi al lavoro per trovare un sostituto prima dell’assemblea che sarà ad aprile. Orcel, romano di 57 anni, fu uno degli artefici della nascita di Unicredit mentre lavorava per la banca d’affari americana Merril Lynch. Nel 2012 prese il comando della svizzera Ubs, dalla quale è uscito nel 2018 per passare a Santander, la prima banca commerciale dopo le esperienze nell’investment banking. La nomina fu però bloccata per l’entità del “pacchetto ... Leggi su formiche (Di martedì 26 gennaio 2021) Saràil nuovodi. Dopo le prime indiscrezioni di Bloomberg, lo conferma anche il Sole 24 Ore. Dalle dimissioni di Jean-Pierre Mustier, legate alla diversa strategia del banchiere francese rispetto agli obiettivi degli azionisti (e del governo italiano…), i cacciatori di teste si sono messi al lavoro per trovare un sostituto prima dell’assemblea che sarà ad aprile., romano di 57 anni, fu uno degli artefici della nascita dimentre lavorava per la banca d’affari americana Merril Lynch. Nel 2012 prese il comando della svizzera Ubs, dalla quale è uscito nel 2018 per passare a Santander, la prima banca commerciale dopo le esperienze nell’investment banking. La nomina fu però bloccata per l’entità del “pacchetto ...

