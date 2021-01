Canale 5 novità improvvisa, i fan non capiscono il motivo (Di martedì 26 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Canale 5 ha preso una scelta improvvisa che ha lasciato molti fan senza parole. Diverse persone sui social network hanno sottolineato che non ne capiscono il motivo. Improvviso cambiamento di Mediaset per la sua rete ammiraglia. Il Segreto ha perso di fatto il suo posto pomeridiano prima di Pomeriggio Cinque, sostituito da Daydreamer con Can Leggi su youmovies (Di martedì 26 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.5 ha preso una sceltache ha lasciato molti fan senza parole. Diverse persone sui social network hanno sottolineato che non neil. Improvviso cambiamento di Mediaset per la sua rete ammiraglia. Il Segreto ha perso di fatto il suo posto pomeridiano prima di Pomeriggio Cinque, sostituito da Daydreamer con Can

pantanac : RT @vediamocitv2000: Piano #vaccini #anticovid ... ritardi, novità e quale fare? VEDIAMOCI CHIARO domani #26gennaio alle 10:30 su @TV2000it… - maris3m : RT @vediamocitv2000: Piano #vaccini #anticovid ... ritardi, novità e quale fare? VEDIAMOCI CHIARO domani #26gennaio alle 10:30 su @TV2000it… - Aless_Digitale : #News #DTT Novità per 'Rai Premium' LCN 25 canale presente nel Mux 3 Rai Ch 26 M.Penice (PV) + Eremo (TO). Sul cana… - Aless_Digitale : #News #Satellite (Hotbird 13° Est): Novità per 'Yes TV' canale presente sulla frequenza DVB-S2 11642 H 27500 3/4. D… - MangaForevernet : ? Tomb Raider 2, novità sul film con Alicia Vikander ? ? -

Ultime Notizie dalla rete : Canale novità «C’è posta per te», un contenitore di tutta la poetica defilippiana Corriere della Sera