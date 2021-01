Torna Bergamo film meeting, gli organizzatori: “Aiutateci con una donazione” (Di lunedì 25 gennaio 2021) La macchina organizzativa della 39esima edizione del Festival è già in moto. Dal 24 aprile al 2 maggio, fanno sapere gli organizzatori, il Festival ci sarà. “Non sapremo come sarà la situazione, ma nelle prossime settimane inizieremo finalmente a svelare le prime novità di BFM 39”, spiegano. “Ma come sarà la nuova edizione e quali iniziative riusciremo a proporre nel 2021 lo scopriremo anche grazie al tuo prezioso aiuto”. Ma come? “Support BFM è la campagna di raccolta fondi per aiutarci a ripartire, a realizzare la 39ª edizione del Festival, ma anche tutti gli eventi, le rassegne e i percorsi didattici durante l’anno. Support BFM significa credere nel cinema, nella sua capacità di emozionare, di aprire lo sguardo verso universi sconosciuti, raccontare il reale e spalancare le porte dell’immaginazione. Una dichiarazione d’amore per il cinema e per la sua comunità. ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 25 gennaio 2021) La macchina organizzativa della 39esima edizione del Festival è già in moto. Dal 24 aprile al 2 maggio, fanno sapere gli, il Festival ci sarà. “Non sapremo come sarà la situazione, ma nelle prossime settimane inizieremo finalmente a svelare le prime novità di BFM 39”, spiegano. “Ma come sarà la nuova edizione e quali iniziative riusciremo a proporre nel 2021 lo scopriremo anche grazie al tuo prezioso aiuto”. Ma come? “Support BFM è la campagna di raccolta fondi per aiutarci a ripartire, a realizzare la 39ª edizione del Festival, ma anche tutti gli eventi, le rassegne e i percorsi didattici durante l’anno. Support BFM significa credere nel cinema, nella sua capacità di emozionare, di aprire lo sguardo verso universi sconosciuti, raccontare il reale e spalancare le porte dell’immaginazione. Una dichiarazione d’amore per il cinema e per la sua comunità. ...

