Napoli | Llorente pronto a lasciare | il bianconero l’attende

Come riportato da Sky Sport, Llorente all'Udinese è quasi in dirittura d'arrivo ma non si chiuderà oggi la trattativa ...Il mini-domino degli attaccanti in Serie A sta per arrivare e riguarderà anche il Napoli. Kevin Lasagna, infatti, è pronto a dire sì al Verona, lasciando ...