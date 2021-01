La squadra più bella del reame oggi è l’Atalanta (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dieci e lode è il voto di Sky all’Atalanta, per voce di Giancarlo Marocchi. Superiore al dieci dato al Milan al giro di boa del campionato. Esagerato? I voti contengono sempre una quota oggettiva e una soggettiva. Se guardi la classifica, è più logico invertire le valutazioni tra nerazzurri e rossoneri. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dieci e lode è il voto di Sky al, per voce di Giancarlo Marocchi. Superiore al dieci dato al Milan al giro di boa del campionato. Esagerato? I voti contengono sempre una quota oggettiva e una soggettiva. Se guardi la classifica, è più logico invertire le valutazioni tra nerazzurri e rossoneri.

arthurhromelo : ?? Grande settimana, primo titolo e primo gol. Più lavoro per ottenere sempre di più!! ???? FINO ALLA FINE SQUADRA!! - Paolo_Bargiggia : Sentire Conte lamentarsi con l'arbitro per un minuto in più o in meno di recupero, poi espulso, quando la sua squa… - GoalItalia : Manninger non ha dubbi: 'La Juve è la squadra più forte al mondo' ?? - FrancisJUnder12 : Lukaku non è nemmeno nei primi 10 al mondo Ma è FUNZIONALE se la tua squadra fa/chiede un certo tipo di gioco, che… - gianluca0marin1 : ?? Udinese 31m - Verona 24m - Crotone 23m - Spezia 22m - La Roma ha il terzo monte ingaggi della serie A - Fonseca d… -

Ultime Notizie dalla rete : squadra più La Juventus è la squadra più tifata d’Italia, seguono Milan e Inter | Foto dei grafici Calcioblog.it