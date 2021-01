Domenica In, Mara Venier beccata: “C’è stato un bacio”, lo scoop di Teo Mammucari (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nella giornata di ieri c’è stata un’altra imperdibile puntata di Domenica In e tra gli ospiti in studio era presente anche Teo Mammucari. Il conduttore e la padrona di casa della Domenica pomeriggio di Rai Uno hanno dato il via ad una spassosissima intervista, nella quale i due hanno ripercorso insieme la carriera di Teo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nella giornata di ieri c’è stata un’altra imperdibile puntata diIn e tra gli ospiti in studio era presente anche Teo. Il conduttore e la padrona di casa dellapomeriggio di Rai Uno hanno dato il via ad una spassosissima intervista, nella quale i due hanno ripercorso insieme la carriera di Teo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

fachetti3333 : Domenica In, “Perché non vai a fare in c***?”: Mara Venier abbandona lo studio, un clamoroso litigio - bizcommunityit : I vaccini slittano di un mese. Sileri svela i ritardi per gli over 80 - fiorini_mara : RT @ernestocarbone: Con tutto il rispetto per Sileri, ma è normale che un Governo affidi a un sottosegretario (che lo fa a Domenica in) la… - lillydessi : Domenica In, Michele Bravi a cuore aperto con Mara: “Ho incontrato un angelo” - SaCe86 : #DomenicaIn, “Perché non vai a fare in c***?”: Mara Venier abbandona lo studio, un clamoroso litigio -