De Rose: “Credo nel progetto, tutto sul mio ruolo. Serie C? Ecco cosa è fondamentale” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Giornata di presentazioni in casa Palermo.Approdato nella giornata di sabato nel capoluogo siciliano, Francesco De Rose, è il primo colpo sul mercato piazzato dalla dirigenza rosa in questa finestra di mercato. il centrocampista classe ’87 ha deciso di cedere alla corte del Palermo che lo ha prelevato dalla Reggina, firmando un contratto che lo legherà al club di Viale del Fante fino al 2022. Nella giornata di oggi, Francesco De Rose, è stato presentato ai cronisti presenti in conferenza stampa."Esordire subito? Sapevo che poteva scattare subito il mio momento, ho dato la mia disponibilità e so che non è facile entrare subito senza conoscere i compagni. Sono qui per dare il mio contributo e farò di tutto per dare una mano ai miei compagni. ruolo? Giocavo da play a Reggio anche se era un po' camuffato, il mister mi può ... Leggi su mediagol (Di lunedì 25 gennaio 2021) Giornata di presentazioni in casa Palermo.Approdato nella giornata di sabato nel capoluogo siciliano, Francesco De, è il primo colpo sul mercato piazzato dalla dirigenza rosa in questa finestra di mercato. il centrocampista classe ’87 ha deciso di cedere alla corte del Palermo che lo ha prelevato dalla Reggina, firmando un contratto che lo legherà al club di Viale del Fante fino al 2022. Nella giornata di oggi, Francesco De, è stato presentato ai cronisti presenti in conferenza stampa."Esordire subito? Sapevo che poteva scattare subito il mio momento, ho dato la mia disponibilità e so che non è facile entrare subito senza conoscere i compagni. Sono qui per dare il mio contributo e farò diper dare una mano ai miei compagni.? Giocavo da play a Reggio anche se era un po' camuffato, il mister mi può ...

WiAnselmo : De Rose: 'Credo nel progetto, tutto sul mio ruolo. Serie C? Ecco cosa è fondamentale' - Mediagol : De Rose: 'Credo nel progetto, tutto sul mio ruolo. Serie C? Ecco cosa è fondamentale' - celinemisa : non ci credo che ascolteremo il solo di rosè feels like a fever dream vi giuro - AlighieriEl : @irrisolvibile Finalmente un tweet lucido e tecnico. Se sono rose fioriranno; il potenziale è innegabilmente enorme… - GiulEarth16 : Fra tipo una settimana avremo davvero il solo di Rosé io ancora non ci credo -