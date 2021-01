Conte tergiversa ancora: domani al Quirinale per dimettersi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen – Giuseppe Conte salirà domani al Quirinale per rassegnare le dimissioni. Dunque il premier in carica non si presenterà stasera dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, come previsto. Si prenderà dunque ancora qualche ora per uscire di scena e poi tentare di rientrare dalla finestra. domani mattina dovrebbe infatti tenersi il Consiglio dei ministri, con il premier che – salvo clamorosi ripensamenti – comunicherà la sua intenzione di dimettersi. Dodopiché salirà al Colle, auspicando che Mattarella gli affidi un terzo incarico per tentare di formare un altro governo, il Conte-ter dunque. M5S: “Inevitabile il Conte ter” “Il passaggio per il cosiddetto Conte ter è ormai inevitabile ed è l’unico sbocco di questa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen – Giuseppesaliràalper rassegnare le dimissioni. Dunque il premier in carica non si presenterà stasera dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, come previsto. Si prenderà dunquequalche ora per uscire di scena e poi tentare di rientrare dalla finestra.mattina dovrebbe infatti tenersi il Consiglio dei ministri, con il premier che – salvo clamorosi ripensamenti – comunicherà la sua intenzione di. Dodopiché salirà al Colle, auspicando che Mattarella gli affidi un terzo incarico per tentare di formare un altro governo, il-ter dunque. M5S: “Inevitabile ilter” “Il passaggio per il cosiddettoter è ormai inevitabile ed è l’unico sbocco di questa ...

BobbiaOdille : RT @IlPrimatoN: Conte prende ancora tempo. Domani si presenterà al Colle per dimettersi e poi tentare di rientrare dalla finestra https://t… - SoniaLaVera : RT @IlPrimatoN: Conte prende ancora tempo. Domani si presenterà al Colle per dimettersi e poi tentare di rientrare dalla finestra https://t… - Stefano63509560 : RT @IlPrimatoN: Conte prende ancora tempo. Domani si presenterà al Colle per dimettersi e poi tentare di rientrare dalla finestra https://t… - adrianobusolin : RT @IlPrimatoN: Conte prende ancora tempo. Domani si presenterà al Colle per dimettersi e poi tentare di rientrare dalla finestra https://t… - PaoloCaminiti1 : Conte tergiversa ancora: domani al Quirinale per dimettersi -

Ultime Notizie dalla rete : Conte tergiversa Conte tergiversa ancora: domani al Quirinale per dimettersi Il Primato Nazionale Calciomercato Lazio, Caicedo pezzo pregiato: pressing Inter, ma Inzaghi...

Uomo gol, uomo mercato. Felipe Caicedo è decisivo sul campo e fa parlare di sé anche in altra sede, quella dedicata alle trattative, quella dei desideri (altrui) e delle resistenze ...

Uomo gol, uomo mercato. Felipe Caicedo è decisivo sul campo e fa parlare di sé anche in altra sede, quella dedicata alle trattative, quella dei desideri (altrui) e delle resistenze ...