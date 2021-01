Vaccini, Pfizer: 'Settimana prossima la fornitura torna a regime' (Di domenica 24 gennaio 2021) 'Dalla prossima Settimana la fornitura del vaccino da parte di Pfizer tornerà a regime'. Lo ha ribadito la società farmaceutica americana, precisando che, 'con la decisione del governo italiano di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 24 gennaio 2021) 'Dallaladel vaccino da parte ditornerà a'. Lo ha ribadito la società farmaceutica americana, precisando che, 'con la decisione del governo italiano di ...

ernestocarbone : Caro @GiuseppeConteIT lei è anche avvocato , del popolo per giunta, possiamo vedere i contratti con Pfizer e Astraz… - RaiNews : La rabbia di Arcuri: 'Non mi fido più di Pfizer' - HuffPostItalia : Pfizer: 'Dalla prossima settimana la fornitura di vaccini tornerà a regime' - dema_nous : L'avvocato del popolo minaccia querele contro #Pfizer e #AstraZeneca, in ritardo sulla consegna dei #vaccini. Quand… - LaGazzettaWeb : Puglia, vaccini Covid: utilizzato 80% dosi disponibili. Attese domani 27mila fiale Pfizer, poi quelle Moderna -