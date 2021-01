Toni | “Lewandowski è il top tra gli attaccanti Lukaku? Molto forte | ma ha bisogno di un partner con certe caratteristiche”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 24 gennaio 2021) Lucaha parlato deglipiù forti attualmente a Tuttosport: “è il top. Il fisioterapista che portai io al Bayern, Gianni Bianchi, mi dice che è un professionista pazzesco, non a caso gioca praticamente sempre. Però mi piacerebbe vedere Robert in Italia, un po’ come ha fatto Cristiano Ronaldo. Dopo, metto Haaland e Morata. E? E’, ci mancherebbe. Mahadi avere accanto un attaccante con determinate. Morata, invece, gioca bene con chiunque e per questo preferisco lo spagnolo”. Foto: Tzde L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.