Coronavirus | in Veneto 28 decessi in 24 ore Stabili le terapie intensive

Sono 956 i nuovi contagi da Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, secondo il Bollettino regionale pubblicato il 24 gennaio. Il bilancio totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia tocca quota 305.673. In calo rispetto a ieri, 23 gennaio, i decessi, da 92 a 28. Il totale delle vittime sale a 8.559. In questo quadro, prosegue l'allentamento della pressione sugli ospedali, con 40 ricoverati in meno rispetto a ieri (totale 2.276), e 314 pazienti in terapia intensiva dato identico a ieri. Le ultime ordinanze hanno confermato il Veneto in zona arancione, al pari di Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d'Aosta. Da oggi, in fascia arancione, anche la Sardegna e la Lombardia, che prima erano rispettivamente in fascia ...

Vaccino Pfizer, il governatore del Veneto Luca Zaia afferma di aver chiesto a Pfizer la vendita diretta delle dosi, e di aver contattato anche altri fornitori: «Spero in ...

APPROFONDIMENTI 23 GENNAIO Coronavirus in Veneto: 997 nuovi casi e 50 morti in 24 ore. In terapia... AZIENDA ZERO Bollettino Coronavirus in Veneto, altri 526 casi e 30 vittime nella... I NUMERI Corona ...

