Udinese-Inter oggi in tv | Sky o DAZN? Orario | canale e come vederla in diretta streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 23 gennaio 2021)va in scena, gara valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I neroazzurri, che inseguono il Milan capolista, vanno a caccia di un successo nell’ultima partita del girone d’andata per confermarsiprincipale antagonista dei rossoneri. I friulani sono reduci dal pareggio ottenuto nel recupero contro l’Atalanta. L’incontro, previstosabato 23 gennaio alle ore 18, sarà trasmesso intv su Sky Sport 253, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace.