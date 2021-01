Recovery fund: oltre la crisi (Di sabato 23 gennaio 2021) Non c è dubbio che la crisi, o comunque si voglia chiamare l’empasse in cui si trova oggi il governo, lasci sgomento il paese.Per tante ragioni.Per il momento in cui avviene: la pandemia tutt’altro che superata e le sue conseguenze economiche e sociali. Per le ragioni dichiarate da chi l’ha innescata, Italia Viva: le distanze nella maggioranza sulle scelte necessarie al paese, che però per paradosso la crisi non aiuta a qualificare. Per il tempo politico in cui avviene, a ridosso del varo del Recovery Plan. Che riguarda l’Italia e il suo futuro, ma anche i rapporti dell’Italia con l’Europa.Nella prima settimana di febbraio il PNRR arriverà in Parlamento dove è giusto che le scelte e dunque le responsabilità vengano assunte. Ieri dopo l’incontro con le Organizzazioni sindacali il Presidente del Consiglio ha dichiarato che i contenuti ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 23 gennaio 2021) Non c è dubbio che la, o comunque si voglia chiamare l’empasse in cui si trova oggi il governo, lasci sgomento il paese.Per tante ragioni.Per il momento in cui avviene: la pandemia tutt’altro che superata e le sue conseguenze economiche e sociali. Per le ragioni dichiarate da chi l’ha innescata, Italia Viva: le distanze nella maggioranza sulle scelte necessarie al paese, che però per paradosso lanon aiuta a qualificare. Per il tempo politico in cui avviene, a ridosso del varo delPlan. Che riguarda l’Italia e il suo futuro, ma anche i rapporti dell’Italia con l’Europa.Nella prima settimana di febbraio il PNRR arriverà in Parlamento dove è giusto che le scelte e dunque le responsabilità vengano assunte. Ieri dopo l’incontro con le Organizzazioni sindacali il Presidente del Consiglio ha dichiarato che i contenuti ...

