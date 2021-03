(Di sabato 23 gennaio 2021) Il prossimo 31si terrà la terza edizione del F&B(qui il report del secondo incontro), il momento informativo-formativo lanciato durante il primo lockdown, pensato per il web e dedicato ai cambiamenti in atto nel mondo del noleggio e della nuova mobilità. Non a caso, saranno questi i temi principali dell'di, il quale, visto l'apprezzamento espresso ael comparto automotive e i numerosi contenuti previsti, supererà la durata delle edizioni precedenti (due ore circa). La tavola rotonda d'apertura. Introdotta da Oscar Farinetti, la prima tavola rotonda è intitolata "Un nuovo mondo, la sfida della nuova mobilità e delle nuove car list/car policy". A questa se ne aggiungerà una seconda, dedicata alle tecnologie, seguita dalla presentazione degli ultimi dati di ...

Advertising

F_DUva : Studenti di tutte le università italiane potranno svolgere un tirocinio alla #Camera. La Convenzione tra… - F_DUva : Buon lavoro a @robertalombardi e @valecorrado86, nuovi assessori #M5S in Regione #Lazio. Le loro deleghe dimostrano… - F_Boccia : Un gesto coraggioso e una grande dimostrazione d'affetto verso l'intera comunità del @pdnetwork. Tutti al lavoro!… - f_burla : RT @rubino7004: Il piddino detentore del titolo di “gran tagliator di sanità” a capo del PD. GRANDI! - F_K_T_ : null jxjx -

Ultime Notizie dalla rete : F&ampB Digital

La Gazzetta del Mezzogiorno

Milano, 12 mar 16:00 - Una rete di comunicazione veloce e criptata a Milano, grazie alla tecnologia quantistica, e materiali avanzati e sostenibili per il biomedicale...Stasera " o domattina presto secondo il fuso orario australiano " i leader del Quad parteciperanno alla prima riunione virtuale da quando Joe Biden è alla Casa Bianca. Ci si aspetta che Stati Uniti, ...Al via la seconda parte dell’intervento, finanziato da mecenati danesi. Fu voluto e inaugurato nel 46 d.C. da Giulio Cesare, che lo aveva promesso in voto alla dea durante la battaglia di Farsalo ...Tutta Italia verso la zona rossa il 3, 4 e 5 aprile. Brusaferro: "L’Rt in Italia è 1,16". Speranza: "Tutte le regioni gialle diventano arancioni" ...