C’è posta per te, mamma smaschera la figlia in studio: clima complicato per Maria (Di sabato 23 gennaio 2021) Una storia complicata e difficile, che scoppierà in tutta la sua drammaticità negli studi di C’è posta Per Te, condotto da Maria De Filippi. E che metterà una figlia contro i suoi genitori. Ecco cosa vedremo stasera. Una nuova puntata di C’è posta Per Te Questa sera andrà in onda un nuovo appuntamento dell’amatissimo programma condotto da Maria De Filippi, C’è posta Per Te, su Canale 5. Anche in questa puntata ascolteremo storie difficili e di tentati ricongiungimenti, di persone che si sono erse e adesso cercano di ritrovarsi. Tra queste, la storia di una ragazza che chiederà l’aiuto della redazione per ricucire i rapporti con i suoi genitori. Dalle anticipazioni del programma sappiamo però che lo scontro tra mamma e figlia sarà ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Una storia complicata e difficile, che scoppierà in tutta la sua drammaticità negli studi di C’èPer Te, condotto daDe Filippi. E che metterà unacontro i suoi genitori. Ecco cosa vedremo stasera. Una nuova puntata di C’èPer Te Questa sera andrà in onda un nuovo appuntamento dell’amatissimo programma condotto daDe Filippi, C’èPer Te, su Canale 5. Anche in questa puntata ascolteremo storie difficili e di tentati ricongiungimenti, di persone che si sono erse e adesso cercano di ritrovarsi. Tra queste, la storia di una ragazza che chiederà l’aiuto della redazione per ricucire i rapporti con i suoi genitori. Dalle anticipazioni del programma sappiamo però che lo scontro trasarà ...

MediasetTgcom24 : A 'C'è Posta per Te' ospiti Can Yaman e Michele Riondino #c'èpostaperte - reportrai3 : Di fronte all’ingresso principale di Poggioreale c’è “L’Angolo della Libertà”. Il bar durante l’ultimo lockdown ri… - infoitcultura : Maria De Filippi, arriva Can Yaman a C’è posta per te - infoitcultura : Ufficiale: Can Yaman a C’è posta per te sabato 23 gennaio! - infoitcultura : Can Yaman a C’è Posta per te, questa volta è quella buona -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta Cashback e cannabis legale: ecco l'ultimo connubio scoperto Fortune Italia