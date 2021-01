World of Warships: le novità dell’evento Capodanno Lunare 2021 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Wargaming ha svelato maggiori dettagli sull’aggiornamento 0.10.0 dedicato al Capodanno Lunare che aggiungerà tanti nuovi contenuti a World of Warships Lo sviluppatore e publisher Wargaming ha pubblicato da poco il primo aggiornamento del 2021 per World of Warships, il suo popolare gioco di combattimenti navali. Per celebrare il Capodanno Lunare, i giocatori di World of Warships avranno accesso a una serie di nuovi contenuti a tema, oltre ad alcuni aggiornamenti alle abilità dei Capitani, nuove Mischie di Clan e progressi per la costruzione nel cantiere navale di Kure, insieme a una serie di modifiche al bilanciamento, sconti e consegne giornaliere. Tante novità arrivano su ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 22 gennaio 2021) Wargaming ha svelato maggiori dettagli sull’aggiornamento 0.10.0 dedicato alche aggiungerà tanti nuovi contenuti aofLo sviluppatore e publisher Wargaming ha pubblicato da poco il primo aggiornamento delperof, il suo popolare gioco di combattimenti navali. Per celebrare il, i giocatori diofavranno accesso a una serie di nuovi contenuti a tema, oltre ad alcuni aggiornamenti alle abilità dei Capitani, nuove Mischie di Clan e progressi per la costruzione nel cantiere navale di Kure, insieme a una serie di modifiche al bilanciamento, sconti e consegne giornaliere. Tantearrivano su ...

