Luca Argentero e Matilde Gioli ne L'Amor Fuggente? Doc Nelle tue Mani 2 dovrà attendere

Luca Argentero e Matilde Gioli ne L'Amore Fuggente? I due sono entrati ormai nell'immaginario dei fan dopo il loro ruolo in Doc Nelle tue Mani e sembra proprio che le preghiere di tutti siano state finalmente esaudite visto che i due potrebbero presto calcare un nuovo palcoscenico o, meglio, un nuovo set. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, sembra che quelli che per tutti noi sono adesso Andrea Fanti e Giulia Giordano, presto potrebbero essere i protagonisti di una nuova fiction le cui riprese prenderanno il via il prossimo marzo e andranno avanti per tutta la primavera. Al momento si tratta di rumors e non si capisce bene se la serie prenderà davvero forma nei prossimi mesi e a quale rete sia destinata, ma quello che possiamo dire è che se i ...

