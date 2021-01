LIVE Sport Invernali, DIRETTA 22 gennaio: convincente avvio azzurro nello short track e nello snowboardcross (Di venerdì 22 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI KITZBUEHL DALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI CRANS MONTANA DALLE 13.15 LA DIRETTA LIVE DELL’INDIVIDUALE MASCHILE DI BIATHLON DALLE 13.15 LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI short track Il programma e gli orari degli Sport Invernali oggi 13.25 short track – Gloria Ioriatti, Cynthia Mascitto, Arianna Sighel ed Elena Viviani hanno staccato il biglietto per le semifinali nella staffetta femminile di questi Europei a Danzica (Polonia). Le azzurre, giunte seconde nella heat 2 con il crono di 4’16?237 alle spalle della Francia ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA MASCHILE DI KITZBUEHL DALLE 11.30 LADELLA DISCESA FEMMINILE DI CRANS MONTANA DALLE 13.15 LADELL’INDIVIDUALE MASCHILE DI BIATHLON DALLE 13.15 LADEGLI EUROPEI DIIl programma e gli orari deglioggi 13.25– Gloria Ioriatti, Cynthia Mascitto, Arianna Sighel ed Elena Viviani hanno staccato il biglietto per le semifinali nella staffetta femminile di questi Europei a Danzica (Polonia). Le azzurre, giunte seconde nella heat 2 con il crono di 4’16?237 alle spalle della Francia ...

sportli26181512 : Ski Classic, la Dobbiaco-Cortina sabato LIVE su Sky: Al via sabato 23 gennaio la 44^ edizione della Granfondo Dobbi… - blab_live : Dalle ore 14 siamo in diretta su - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Crans-Montana per la discesa femminile: partenza (alle ore 13.15) abbassata causa vento #FISAlpine #AlpineSkiing #2… - neveitalia : LIVE da Crans-Montana per la discesa femminile: partenza (alle ore 13.15) abbassata causa vento #FISAlpine… - fenomenogabry : LIVE da Kitzbuehel: ? il giorno della Streif, sulla pista simbolo ecco il primo confronto tra gli uomini jet… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sport LIVE Sport Invernali, DIRETTA 22 gennaio: buon avvio azzurro nello short track e nello snowboardcross OA Sport Live Timing Discesa Femminile Crans Montana (SUI)

Live Timing Discesa Femminile Crans Montana (SUI) Gioco dei podi, Parole azzurre dopo le prove. Bassino: 'Dovevo ricaricare le batterie'. Goggia: 'Posso migliorare', Sofia ...

Milan-Atalanta: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni

Per continuare a comandare la classifica in solitaria, il Milan è obbligato a saltare l'ostacolo Atalanta, in arrivo a San Siro dopo il pareggio nel recupero contro l'Udinese. Tutto quello che c'è da ...

Live Timing Discesa Femminile Crans Montana (SUI) Gioco dei podi, Parole azzurre dopo le prove. Bassino: 'Dovevo ricaricare le batterie'. Goggia: 'Posso migliorare', Sofia ...Per continuare a comandare la classifica in solitaria, il Milan è obbligato a saltare l'ostacolo Atalanta, in arrivo a San Siro dopo il pareggio nel recupero contro l'Udinese. Tutto quello che c'è da ...