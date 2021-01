Kate Middleton ha tolto l’anello di Lady Diana? Questione di protocollo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Una foto di Kate Middleton, alcuni mesi fa, ha destato molto scalpore. Come è noto, la Duchessa indossa sempre l’anello che apparteneva a Lady Diana; tuttavia nello scatto in Questione l’anello non c’è. Tutti, tra media e sudditi, hanno iniziato a chiedersi dove fosse finito, se lo avesse perso. Dopo numerose supposizioni è arrivata la spiegazione che sembrerebbe evitare una lite furiosa tra Kate e William. È dal 16 novembre 2010 che Kate, la moglie del Principe William, porta al dito il famoso anello di fidanzamento lo stesso che il Principe Carlo diede a Lady Diana. Un anello da 18 carati con lo zaffiro blu di Ceylon, con 14 diamanti che la Duchessa di Cambridge non ha mai tolto, ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 22 gennaio 2021) Una foto di, alcuni mesi fa, ha destato molto scalpore. Come è noto, la Duchessa indossa sempreche apparteneva a; tuttavia nello scatto innon c’è. Tutti, tra media e sudditi, hanno iniziato a chiedersi dove fosse finito, se lo avesse perso. Dopo numerose supposizioni è arrivata la spiegazione che sembrerebbe evitare una lite furiosa trae William. È dal 16 novembre 2010 che, la moglie del Principe William, porta al dito il famoso anello di fidanzamento lo stesso che il Principe Carlo diede a. Un anello da 18 carati con lo zaffiro blu di Ceylon, con 14 diamanti che la Duchessa di Cambridge non ha mai, ...

