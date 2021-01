I vertici di Bper incontrano la Camera di commercio di Bergamo

(Di venerdì 22 gennaio 2021) IdiBanca hanno incontrato venerdì 22 gennaio i rappresentanti delladidi. Il Presidente diBanca Pietro Ferrari e il Vicedirettore Generale Vicario Stefano Rossetti hanno dialogato con il Presidente delladidiCarlo Mazzoleni e con il Segretario Generale Maria Paola Esposito, con l’intento di trovare sinergie che possano supportare le imprese nell’incerto contesto economico nel quale si trovano ad operare. “A breve ci sarà il passaggio definitivo del ramo d’azienda – ha esordito Pietro Ferrari – eBanca acquisirà una presenza molto significativa nel territorio bergamasco, che è per molti versi affine a quello in cui la nostra Banca si è ...

Si è tenuto ieri pomeriggio un incontro tra i vertici di Confindustria Brescia e quelli di Bper Banca. Collegati in videoconferenza il Presidente di C ...BPER Banca ha comunicato il calendario finanziario per l’esercizio 2021. In particolare, il 3 febbraio 2021 si riunirà il consiglio di amministrazione della banca per l’approvazione dei risultati prel ...