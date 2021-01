Covid, monitoraggio Iss: “Rt scende a 0,97. Dodici regioni sopra la soglia critica per le terapie intensive. In Umbria e per la provincia di Bolzano misure specifiche” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Rt finalmente in lieve calo, ma Dodici regioni sopra la soglia critica per le terapie intensive. L’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore si Sanità sull’epidemia innescata dal virus Sars Cov 2 è relativa al periodo 30 dicembre 2020 – 12 gennaio 2021. Nel report si legge che l’indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,97 (range 0,85-1,11), in diminuzione dopo cinque settimane di crescita. Si osserva una “diminuzione del rischio di una epidemia non controllata e non gestibile nel Paese dovuta principalmente ad una diminuzione della probabilità di trasmissione di Sars Cov 2 ma in un contesto in cui l’impatto sui servizi assistenziali rimane alto nella maggior parte delle regioni/PPAA“. Sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Rt finalmente in lieve calo, malaper le. L’ultimodell’Istituto superiore si Sanità sull’epidemia innescata dal virus Sars Cov 2 è relativa al periodo 30 dicembre 2020 – 12 gennaio 2021. Nel report si legge che l’indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,97 (range 0,85-1,11), in diminuzione dopo cinque settimane di crescita. Si osserva una “diminuzione del rischio di una epidemia non controllata e non gestibile nel Paese dovuta principalmente ad una diminuzione della probabilità di trasmissione di Sars Cov 2 ma in un contesto in cui l’impatto sui servizi assistenziali rimane alto nella maggior parte delle/PPAA“. Sono ...

