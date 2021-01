Banche | BPER è la peggiore dell’indice FTSE MIB insieme a Banco BPM e Unicredit

(Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Piazza Affari si muove in ribasso, con una perdita dell’1,87%MIB. Tra le Blue Chips di Piazza Affari crollano le treitaliane,BPM,, che cedono rispettivamente il 3,51%, il 3,27% e il 3,18%, con una perdita più ampia rispetto all’indice di riferimento.

(Teleborsa) - Piazza Affari si muove in ribasso, con una perdita dell'1,87% dell'indice FTSEMIB.Tra le Blue Chips di Piazza Affari crollano le tre banche italiane, Banco BPM, BPER e Unicredit, ...(ANSA) – MILANO, 22 GEN – Le Borse europee scivolano ancora in attesa dell’avvio di Wall Street dove i future sono in calo. Nel Vecchio continente resta alta l’attenzione sull’andamento dei contagi da ...