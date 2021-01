Zaia | “Torneremo in mimetica” per rivendicare l’autonomia del Veneto

Leggi su dire

(Di giovedì 21 gennaio 2021) VENEZIA – “Tu non puoi andare in Parlamento per trovare i voti e sputtanare l’autonomia. È stato veramente indelicato quel passaggio. Che sia chiaro che noi non ce la siamo messa via: appena finisce l’emergenza noi torniamo in mimetica. Noi l’autonomia la vogliamo”. Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia intervenendo in merito alla volontà di intervenire sul titolo quinto della Costituzione manifestata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo intervento al Senato dello scorso martedì. ZARDINI (PD): “ZAIA TENGA LA MIMETICA PER CARNEVALE”