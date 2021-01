“Omar Sy è un Lupin nero” – Il presunto “politically correct” usato come clickbait (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Omar Sy è un Lupin nero” è esattamente quel genere di titolo per cui abbiamo introdotto la rubrica “clickbait” o “Acchiappaclick”. Un titolo che colpisce duro i temi caldi del momento e poi nell’articolo non trovi niente di quello che ti ha preso nelle emozioni profonde, se non con voli pindarici e una fortissima sospensione dell’incredulità. Partiamo quindi dalla combo di acchiappaclick: in un mondo dove, purtroppo, la “cancel culture” ha sdoganato ogni atteggiamento deteriore, vederne i prodomi ovunque suscita ogni discussione anche rabbiosa. Anzi, la discussione si incancrenisce in un muro contro muro, una lotta tra i “puristi della cultura” e i “woke politicamente corretti” che ci rubano anche i ladri gentiluomini. “Omar Sy è un Lupin nero” – niente ... Leggi su bufale (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Sy è un” è esattamente quel genere di titolo per cui abbiamo introdotto la rubrica “” o “Acchiappaclick”. Un titolo che colpisce duro i temi caldi del momento e poi nell’articolo non trovi niente di quello che ti ha preso nelle emozioni profonde, se non con voli pindarici e una fortissima sospensione dell’incredulità. Partiamo quindi dalla combo di acchiappaclick: in un mondo dove, purtroppo, la “cancel culture” ha sdoganato ogni atteggiamento deteriore, vederne i prodomi ovunque suscita ogni discussione anche rabbiosa. Anzi, la discussione si incancrenisce in un muro contro muro, una lotta tra i “puristi della cultura” e i “woke politicamente corretti” che ci rubano anche i ladri gentiluomini. “Sy è un” – niente ...

NetflixIT : Nelle prime 4 settimane di streaming, Lupin sarà stata vista da circa 70 milioni di spettatori in giro per il mondo… - Corriere : Il Lupin nero di Omar Sy. La storia stravolta dal politicamente corretto - Giu_ggiola : RT @Link4Universe: La nuova serie Lupin: 'Una persona di oggi (Omar Sy) mette in atto COSE CH FACEVA (non chi era) il personaggio IMMAGINAR… - novelledisospir : @barb_edwire Premetto che non ho letto l’articolo, ma il Lupin di Omar Sy non è il Lupin di Leblanc, è un tizio che… - LucaSalvarani11 : RT @unoscribacchino: Sul Corriere della Razza una struggente difesa della bianchezza di Lupin. L’autore dell’articolo ammette che “Omar Sy… -