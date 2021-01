Ligue 1 | il programma della ventunesima giornata

(Di giovedì 21 gennaio 2021)1, calendario, risultati e classifica. Il raccontostagione del campionato francese. PARIGI (FRANCIA) –1: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato francese che vede il PSG favorito per la vitoria finale. fonte foto https://www.facebook.com/1UberEats E’ il PSG ad aprire lacontro il Montpellier. A chiuderla, invece, è il Lione contro il Saint-Etienne. Impegno esterno anche per il Lilla contro il Rennes. Nimes-Lorient rinviata per coronavirus. Ilcompleto: Venerdì 22 gennaio 2021Paris Saint-Germain-Montpellier (ore 21) Sabato 23 gennaio 2021Lens-Nizza (ore 17)Monaco-Olympique Marsiglia (ore 21) Domenica 24 gennaio 2021Bordeaux-Angers (ore 13)Dijon-Strasburgo (ore 15)Metz-Nantes ...

sportli26181512 : Ligue 1: alle 13 Brest-Rennes LIVE. In serata in campo Lille e Lione: Prosegue il programma della 20esima giornata… -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue programma

MeteoWeek

E' ormai tutto pronto per il passaggio di Arkadiusz Milik in Francia: questa mattina visite mediche e firma sul contratto per il polacco.Seconda gara di campionato rinviata per il Lorient a causa di un focolaio di Covid-19 scoppiato all'interno del gruppo squadra. Dopo il match interno ...