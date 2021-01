La partita della democrazia cilena (Di giovedì 21 gennaio 2021) Per la prima volta in Cile è stato permesso a indipendenti di formare liste politiche. Avviene nel contesto della costituente, incaricata di redigere la carta magna, che a sua volta concreta un altro risultato storico, essendo la prima dei suoi trent’anni di democrazia. L’organo sarà eletto l’11 aprile, e inizierà i lavori fra maggio e InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 21 gennaio 2021) Per la prima volta in Cile è stato permesso a indipendenti di formare liste politiche. Avviene nel contestocostituente, incaricata di redigere la carta magna, che a sua volta concreta un altro risultato storico, essendo la prima dei suoi trent’anni di. L’organo sarà eletto l’11 aprile, e inizierà i lavori fra maggio e InsideOver.

