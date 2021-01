Gabry Ponte dopo l' operazione | ' Provato ma felice grazie a voi'

fanpage : ?? Ultim'ora Gabri Ponte è stato operato. - lucadif79 : RT @MediasetTgcom24: Gabry Ponte provato, ma felice: 'L'intervento è andato bene' #gabryponte - MonicaMoka79 : RT @MediasetTgcom24: Gabry Ponte provato, ma felice: 'L'intervento è andato bene' #gabryponte - asti_gioachino : RT @MediasetTgcom24: Gabry Ponte provato, ma felice: 'L'intervento è andato bene' #gabryponte - luciabruno113 : RT @MediasetTgcom24: Gabry Ponte provato, ma felice: 'L'intervento è andato bene' #gabryponte -

Ultime Notizie dalla rete : Gabry Ponte

Gabry Ponte ha annunciato via social di dover subire un delicato intervento al cuore per via di un problema congenito. Il dj ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo l’intervento. Gabry Ponte: l’ ...Il dj torinese è tornato sui social per rassicurare fan e amici sul suo stato di salute post intervento al cuore ...