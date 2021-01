Bruno Barbieri, spunta lo scatto del passato: lo chef è irriconoscibile! (Di giovedì 21 gennaio 2021) Bruno Barbieri irriconoscibile: spunta lo scatto del passato, ecco come si è mostrato lo chef, immagine imperdibile su Instagram. Bruno Barbieri, spunta la foto del passato: lo chef è irriconoscibile, scopriamola insieme!Bruno Barbieri è uno dei tre giudici di Masterchef Italia, insieme ad Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, ma prima di tutto è uno dei più grandi chef italiani e la sua fama lo precede, basti pensare che nella sua carriera ha collezionato ben 7 Stelle Michelin. Non è tutto però, perché Barbieri è anche un personaggio televisivo molto amato dal pubblico. In tv è il conduttore, nonchè giudice, ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 21 gennaio 2021)irriconoscibile:lodel, ecco come si è mostrato lo, immagine imperdibile su Instagram.la foto del: loè irriconoscibile, scopriamola insieme!è uno dei tre giudici di MasterItalia, insieme ad Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, ma prima di tutto è uno dei più grandiitaliani e la sua fama lo precede, basti pensare che nella sua carriera ha collezionato ben 7 Stelle Michelin. Non è tutto però, perchéè anche un personaggio televisivo molto amato dal pubblico. In tv è il conduttore, nonchè giudice, ...

