Supercoppa | Juventus-Napoli | Cristiano Ronaldo e Morata regalano il primo trofeo a Pirlo

Il primo trofeo stagionale inaugura la bacheca da allenatore di Andrea Pirlo. Al Mapei Stadium di Sassuolo, la Juventus ha battuto il Napoli per 2-0 grazie alle reti nel secondo griffate dal solito Cristiano Ronaldo e da Alvaro Morata. Gli azzurri, negli ultimi minuti di match, avrebbero la ghiottissima possibilità per pareggiare ma Insigne, dagli undici metri, spiazza l'estremo difensore bianconero ma calcia fuori dallo specchio della porta piemontese. A nulla serve l'assalto finale dei partenopei di Gennaro Gattuso: Szcz?sny si supera in due occasioni e all'ultimo respiro, con un Napoli totalmente sbilanciato in avanti, Alvaro Morata chiude la contesa con il più facile dei tap-in in contropiede. Dopo tante polemiche, ...

