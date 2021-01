Netflix annuncia l’avvio delle riprese di Fedeltà con Michele Riondino e Lucrezia Guidone (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Fedeltà Netflix annuncia l’avvio delle riprese della serie tratta dal romanzo di Marco Missiorli Era il 29 marzo 2019 quando Netflix annunciava tre nuovi progetti italiani, Curon, una rilettura di Tre Metri sopra il cielo e Fedeltà. Due sono stati realizzati, con Summertime (vagamente ispirato a Tre Metri Sopra il Cielo) che ha anche ottenuto il rinnovo, e Curon (così come Luna Neta) giustamente finito nel limbo seriale, mentre di Fedeltà se ne erano un po’ perse le tracce. Almeno fino a oggi quando, con un po’ di ritardo complice anche la pandemia, sono iniziate le riprese di Fedeltà, annunciate con una prima immagine e un post immancabile sui social corredato ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 20 gennaio 2021)della serie tratta dal romanzo di Marco Missiorli Era il 29 marzo 2019 quandova tre nuovi progetti italiani, Curon, una rilettura di Tre Metri sopra il cielo e. Due sono stati realizzati, con Summertime (vagamente ispirato a Tre Metri Sopra il Cielo) che ha anche ottenuto il rinnovo, e Curon (così come Luna Neta) giustamente finito nel limbo seriale, mentre dise ne erano un po’ perse le tracce. Almeno fino a oggi quando, con un po’ di ritardo complice anche la pandemia, sono iniziate ledite con una prima immagine e un post immancabile sui social corredato ...

