Juventus-Napoli | Pirlo | “Vincere da allenatore è ancora più bello”

"C'è grande gioia per il mio primo trofeo da allenatore, è ancora più bello che da giocatore perché sono al comando di una società storica. E' difficile vedere delle finali in cui si gioca bene, era importante Vincere e mostrare il nostro orgoglio. Mi dispiace per Gattuso ma facciamo un lavoro diverso rispetto a prima. Mi porto a casa questa vittoria". Lo ha detto Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, dopo la vittoria della Supercoppa italiana contro il Napoli. "Noi volevamo dimostrare che non siamo quelli visti contro l'Inter – prosegue l'allenatore ai microfoni di Rai Sport – Ci voleva una partita di sacrificio e quando lo fai è più facile che arrivi la vittoria. Non ci meritavamo così tante critiche, stiamo cercando di portare avanti un tipo di ...

