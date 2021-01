Il Milan e il segreto dei 12 rigori in 18 partite | vive nell’area avversaria

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dodiciin 18oggi, proiettati sull’intero campionato diventano 24. Una montagna. Ilva sul dischetto ogni 135 minuti, cioé una volta ogni partita e mezzo. Una statistica che non poteva non scatenare la facilissima indignazione dei social, perché effettivamente sono numeri da capogiro. La Lazio, che pure l’anno scorso fu accusata di beneficiarne in quantità industriale si fermò a 18. E la Lazio lottò per lo scudetto, esattamente come ilora è capolista. Insomma, il rigore fa la differenza. Gasperini ieri a commento della cosa s’è lasciato sfuggire un ironico “eh, sono bravi loro”. Che è una “zeppata”, ma contiene anche un po’ di verità. Libero sulla questione oggi ci apre le pagine sportive, e spiega: “Ilarriva in area in molti modi, crea occasioni e lo fa con diversi ...