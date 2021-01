"Seconde case vietate", la gaffe dei vigili delle Valli Olimpiche in Piemonte: poi i sindaci smentiscono, "si può andare" (Di martedì 19 gennaio 2021) Il post su Facebook (poi cancellato) della polizia locale "per fare chiarezza" semina invece il caos Leggi su repubblica (Di martedì 19 gennaio 2021) Il post su Facebook (poi cancellato) della polizia locale "per fare chiarezza" semina invece il caos

SkyTG24 : Fonti di Palazzo Chigi hanno spiegato che è possibile farlo perché il Dpcm di gennaio non specifica il divieto degl… - sole24ore : Seconde case fuori regione: per Palazzo Chigi si possono raggiungere, per il numero verde di Speranza no… - StraNotizie : 'Seconde case vietate', la gaffe dei vigili delle Valli Olimpiche in Piemonte: poi i sindaci smentiscono, 'si può a… - cronaca_news : 'Seconde case vietate', la gaffe dei vigili delle Valli Olimpiche in Piemonte: poi i sindaci smentiscono, 'si può a… - rep_torino : 'Seconde case vietate', la gaffe dei vigili delle Valli Olimpiche in Piemonte: poi i sindaci smentiscono, 'si può a… -