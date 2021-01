Il no della Binetti: "Non voto la fiducia sulla storia del Conte II" (Di martedì 19 gennaio 2021) “Il discorso di Giuseppe Conte è stato oggettivamente più inclusivo. Gli darei la sufficienza”. Lo dice la senatrice Paola Binetti, intervistata dal Corriere della sera. Nega però un suo voto di fiducia: “No, no. E sa perché? Perché Conte chiede un voto sulla storia dell’esecutivo Conte II”. “Non c’è stato un riferimento all’allargamento della maggioranza a un nuovo soggetto centrista. Il Paese ha bisogno di un partito di centro”, osserva, e Conte “può essere una parte importante di questo nuovo progetto”. “Palazzo Chigi non ha chiamato Paola Binetti”, chiarisce la senatrice, ma fa presente che è stata ‘corteggiata’ “da tanta gente. Si figuri che non ricordo più il ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 gennaio 2021) “Il discorso di Giuseppeè stato oggettivamente più inclusivo. Gli darei la sufficienza”. Lo dice la senatrice Paola, intervistata dal Corrieresera. Nega però un suodi: “No, no. E sa perché? Perchéchiede undell’esecutivoII”. “Non c’è stato un riferimento all’allargamentomaggioranza a un nuovo soggetto centrista. Il Paese ha bisogno di un partito di centro”, osserva, e“può essere una parte importante di questo nuovo progetto”. “Palazzo Chigi non ha chiamato Paola”, chiarisce la senatrice, ma fa presente che è stata ‘corteggiata’ “da tanta gente. Si figuri che non ricordo più il ...

