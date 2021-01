Crisi di Governo | i renziani assenti alla prima chiama

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 19 gennaio 2021) I senatori di Iv non stanno rispondendoper la votazione sulla fiducia nell’Aula di Palazzo Madama. Alcuni rumors di palazzo attribuiscono questa sceltavolontà di contarsi e vedere se, nella seconda, ci sono margini per dare la spta alConte votando contro la fiducia all’esecutivo. L’ufficio stampa di Italia Viva ha comunque confermato l’astensione. L’Udc vota contro la fiducia nell’Aula del Senato. Il senatore Antonio Saccone ha votato no.