Covid | Lucanìa Simspe | “Screening e vaccini anche per i detenuti fragili”

(Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA – Nella prima fase della pandemia la sanita’ penitenziaria ha gestito la difficile situazione di contenimento della trasmissione del Covid-19 con l’unico rimedio possibile: un cordone sanitario che isolasse quanto piu’ possibile l’esposizione al rischio di detenuti e operatori interni agli istituti. Le disposizioni del DAP avevano sospeso i colloqui, la loro conversione in videochiamate con l’ausilio della tecnologia. L’esperienza della pandemia ha riportato pero’ l’attenzione sulla gestione della sanita’ nelle carceri nel dibattito pubblico, mostrando sia le necessita’ di intervento, che in parte e’ stata implementata, sia la capacita’ di gestione delle patologie dei detenuti, che negli anni e’ stata dispiegata per fronteggiare malattie come l’Epatite C e l’HIV. La Simspe, società italiana di medicina e sanità penitenziaria, da anni lavora per affrontare e migliorare le condizioni delle carceri dal punto di vista sanitario. Il suo presidente – e medico – Luciano Lucanìa, ha spiegato alla Dire cosa bisogna ancora fare e cosa si è riusciti a realizzare.