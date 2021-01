Milano, altre occupazioni al liceo Parini e all’ufficio scolastico: “A casa stateci voi, incapaci” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nonostante la zona rossa in Lombardia – e le conseguenti polemiche tra Regione e Governo – continua senza sosta la protesta degli studenti contro la didattica a distanza. Oggi tocca al liceo Classico Parini, occupato dal Collettivo Rebelde allo slogan “Non l’avete ricostruita voi, ce ne occupiamo noi”, lo stesso che ha caratterizzato le recenti iniziative al Volta e in altri istituti milanesi. Alessandro Di Miceli, rappresentante di istituto, spiega: “Crediamo che un rientro in classe in sicurezza sia effettivamente possibile, e oggi siamo qui per mostrare a tutti come lo si può attuare. Abbiamo tamponi rapidi, un protocollo sanitario, e la volontà di collaborare con tutte le altre componenti scolastiche. Tutto ciò è possibile anche a livello nazionale, ma serve volerlo davvero fare, e riconoscere la scuola come una priorità”. “Inoltre ... Leggi su tpi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nonostante la zona rossa in Lombardia – e le conseguenti polemiche tra Regione e Governo – continua senza sosta la protesta degli studenti contro la didattica a distanza. Oggi tocca alClassico, occupato dal Collettivo Rebelde allo slogan “Non l’avete ricostruita voi, ce ne occupiamo noi”, lo stesso che ha caratterizzato le recenti iniziative al Volta e in altri istituti milanesi. Alessandro Di Miceli, rappresentante di istituto, spiega: “Crediamo che un rientro in classe in sicurezza sia effettivamente possibile, e oggi siamo qui per mostrare a tutti come lo si può attuare. Abbiamo tamponi rapidi, un protocollo sanitario, e la volontà di collaborare con tutte lecomponenti scolastiche. Tutto ciò è possibile anche a livello nazionale, ma serve volerlo davvero fare, e riconoscere la scuola come una priorità”. “Inoltre ...

