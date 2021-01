LOMBARDIA ZONA ROSSA, ITER RICORSO TAR/ Fontana vs Governo "depositiamo entro domani" (Di lunedì 18 gennaio 2021) Regione LOMBARDIA pronta a presentare il RICORSO al Tar contro la ZONA ROSSA: Moratti "Speranza sospenda per 48 ore", Fontana “Governo sbaglia, depositiamo entro domani" Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 18 gennaio 2021) Regionepronta a presentare ilal Tar contro la: Moratti "Speranza sospenda per 48 ore",sbaglia,

pfmajorino : Letizia Moratti dice che in #Lombardia è crollato #RT . È chiaro che qua i casi sono due. O Moratti ha ragione e go… - RegLombardia : #LNews Il vicepresidente ed assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti, invita il ministro della Sa… - LegaSalvini : #LOMBARDIA FA RICORSO SU #ZONAROSSA, MORATTI: NOI PENALIZZATI, RIVEDERE SUBITO CRITERI ZONE - lucreziaz_ : RT @martasospesa: lancio petizione per lombardia zona bianca des basta - VincenzoCanon : RT @campanavalerio: Fontana chieda scusa agli studenti! Ha bloccato le lezioni in presenza perché la situazione era grave salvo poi ricorre… -