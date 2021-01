LIVE Musetti-Petrovic 6-4 4-5 | Challenger Istanbul 2021 in DIRETTA | l’azzurro serve per rimanere nel set

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Appena sotto il nastro il rovescio di. 4-5stampa il nono ace,servirà per restare nel set. 40-15 Dritto nell’angolo destro di, che gli vale il punto. 30-15 In rete il dritto in avanzamento diin uscita dal servizio. 30-0 Servizio e dritto di. 15-0di allungare lo scambio non ne vuol sapere, palla corta cherecupera, ma non riesce a tenere in campo. 4-4 Appena largo il dritto diin avanzamento. 40-30 Sbaglia con il rovescio, che fa sentire la propria voce. 30-30gioca corto un dritto carico, esponendosi a una coppia di rovesci di ...