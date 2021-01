Crisi di governo: siamo nel pieno del countdown, tuttavia in generale non prevale il pessimismo (Di lunedì 18 gennaio 2021) Mentre scriviamo, dopo l’intervento di stamane, il premier Conte, è nuovamente impegnato a cercare ‘adesioni’ sull’operato del suo esecutivo, confidando – diversamente da potrebbe invece accadere in Senato – in un consenso, dato già per certo. Nel frattempo, grazie alla precisa scansione oraria con la quale l’agenzia di stampa AdnKronos ha raccolto reazioni e commenti, vediamo insieme cosa è accaduto prima di questa ripresa pomeridiana. Dini (14.19): “Conte vuol rimanere solo per soddisfare la sua vanità” In ordine di tempo, il primo a commentare è (ore 14.19), stato l’ex premier e più volte ministro Lamberto Dini il quale, intervenendo su Rai Radio 1 ha affermato che “Giuseppe Conte ha perso una parte della sua maggioranza, non può sostituirli con dei voltagabbana, avremmo un governo peggiore di quello attuale“. Quindi, ha aggiunto, “Conte vuole rimanere per ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 gennaio 2021) Mentre scriviamo, dopo l’intervento di stamane, il premier Conte, è nuovamente impegnato a cercare ‘adesioni’ sull’operato del suo esecutivo, confidando – diversamente da potrebbe invece accadere in Senato – in un consenso, dato già per certo. Nel frattempo, grazie alla precisa scansione oraria con la quale l’agenzia di stampa AdnKronos ha raccolto reazioni e commenti, vediamo insieme cosa è accaduto prima di questa ripresa pomeridiana. Dini (14.19): “Conte vuol rimanere solo per soddisfare la sua vanità” In ordine di tempo, il primo a commentare è (ore 14.19), stato l’ex premier e più volte ministro Lamberto Dini il quale, intervenendo su Rai Radio 1 ha affermato che “Giuseppe Conte ha perso una parte della sua maggioranza, non può sostituirli con dei voltagabbana, avremmo unpeggiore di quello attuale“. Quindi, ha aggiunto, “Conte vuole rimanere per ...

Rinaldi_euro : Un ?@borghi_claudio? monumentale!!! BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO - MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno… - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - FratellidItalia : RT @fattoquotidiano: Crisi di Governo, l’intervento infuocato di Giorgia Meloni. Tutti gli attacchi e le frecciatine a Conte, da “Avvocato… - ninoBertolino : RT @fattoquotidiano: Crisi di Governo, l’intervento infuocato di Giorgia Meloni. Tutti gli attacchi e le frecciatine a Conte, da “Avvocato… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi governo Crisi Governo oggi: l'analisi di Vittorio Sgarbi. "Conte azzoppato, ecco perché" il Resto del Carlino Governo, Conzatti (Iv): ci asterremo, aspettiamo apertura dialogo

Roma, 18 gen. (askanews) - 'Noi siamo disponibili a costruire, oggi ho sentito che le forze europeiste, liberali, riformiste popolari sono invitate ...

L’Italia è entrata nel suo tunnel buio

. La crisi politica, scoppiata nel momento meno opportuno, in piena pandemia e alla vigilia di decisioni di estrema rilevanza per il nostro futuro economico, disegna un avvenire molto pericoloso. I pa ...

Roma, 18 gen. (askanews) - 'Noi siamo disponibili a costruire, oggi ho sentito che le forze europeiste, liberali, riformiste popolari sono invitate .... La crisi politica, scoppiata nel momento meno opportuno, in piena pandemia e alla vigilia di decisioni di estrema rilevanza per il nostro futuro economico, disegna un avvenire molto pericoloso. I pa ...