Serie A, grande Inter a San Siro: Juventus affondata e primo posto in classifica (Di domenica 17 gennaio 2021) Una grande Inter ha battuto a San Siro nel 175° derby d'Italia la Juventus col punteggio di 2-0. Prestazione pazzesca della squadra di Conte che sul piano della corsa ha annichilito la Juve molliccia e mai pericolosa. Il punteggio poteva essere più rotondo se Lautaro avesse inquadrato lo specchio della porta in almeno tre occasioni. Delude ancora a San Siro Cristiano Ronaldo che dopo il Milan fa male anche contro l'Inter. Le tante assenze hanno sicuramente reso più arduo il compito dell'undici di Pirlo ma non basta questo per giustificare la pessima prestazione dei campioni d'Italia contro l'Inter straripante che con questi tre punti raggiunge il Milan in vetta alla classifica con i rossoneri che però devono giocare domani contro il Cagliari. Per la ... Leggi su itasportpress (Di domenica 17 gennaio 2021) Unaha battuto a Sannel 175° derby d'Italia lacol punteggio di 2-0. Prestazione pazzesca della squadra di Conte che sul piano della corsa ha annichilito la Juve molliccia e mai pericolosa. Il punteggio poteva essere più rotondo se Lautaro avesse inquadrato lo specchio della porta in almeno tre occasioni. Delude ancora a SanCristiano Ronaldo che dopo il Milan fa male anche contro l'. Le tante assenze hanno sicuramente reso più arduo il compito dell'undici di Pirlo ma non basta questo per giustificare la pessima prestazione dei campioni d'Italia contro l'straripante che con questi tre punti raggiunge il Milan in vetta allacon i rossoneri che però devono giocare domani contro il Cagliari. Per la ...

