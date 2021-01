Maionese di avocado | la salsa ideale per chi è a dieta!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 17 gennaio 2021) Avete mai pensato di preparare unadi? Si tratta di unamolto versatile e che si presta alla preparazione di tante ricette, un vero e proprio classico rivisitato,per i vegani e per chi soffre di intolleranza ai latticini e alle uova. L’ingrediente principale è ovviamente l’che è in grado di ridurre il colesterolo cattivo perché contiene acidi grassi monoinsaturi. Il suo consumo, inoltre, comporta una diminuzione dei depositi di grasso nei tessuti e nel fegato. Ma non solo. Aiuta anche a tenere a bada la glicemia nel sangue. Scopriamo insieme come si prepara questa ricetta meravigliosa! Curiose? Iniziamo!di: ingredienti e preparazione Per preparare questa ricetta, procuratevi: uovo, 1 olio di girasole, 2 ...