“Il lago dei cigni” in onda su Rai 5 (Di domenica 17 gennaio 2021) Bellezza, eleganza, passione, padronanza tecnica. A gennaio il balletto è protagonista su Rai 5 con cinque appuntamenti dedicati a celebri balletti e grandi interpreti. Domenica scorsa è andato in scena Giselle, balletto romantico per eccellenza. È stato proposto infatti nella storica coreografia di Jean Coralli e Jules Perrot, nell’edizione del 2005 al Teatro alla Scala. Nei ruoli principali, la coppia star della danza internazionale Roberto Bolle e Svetlana Zakharova. Oggi, 17 gennaio 2021, alle 10:00, va in onda sempre su Rai 5, Il lago dei cigni. Roberto Bolle e Svetlana Zakharova ne Il lago dei cigni – PhotoCredit: © informadanza.comIl lago dei cigni oggi in onda Sarà proposto Il lago dei cigni, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 gennaio 2021) Bellezza, eleganza, passione, padronanza tecnica. A gennaio il balletto è protagonista su Rai 5 con cinque appuntamenti dedicati a celebri balletti e grandi interpreti. Domenica scorsa è andato in scena Giselle, balletto romantico per eccellenza. È stato proposto infatti nella storica coreografia di Jean Coralli e Jules Perrot, nell’edizione del 2005 al Teatro alla Scala. Nei ruoli principali, la coppia star della danza internazionale Roberto Bolle e Svetlana Zakharova. Oggi, 17 gennaio 2021, alle 10:00, va insempre su Rai 5, Ildei. Roberto Bolle e Svetlana Zakharova ne Ildei– PhotoCredit: © informadanza.comIldeioggi inSarà proposto Ildei, ...

dostoevskijbabe : RT @raicinque: A #Rai5 gennaio è Danza! Domenica #17gennaio alle 10.00 si prosegue con “Il lago dei cigni” messo in scena nel 2004 al #Teat… - raicinque : A #Rai5 gennaio è Danza! Domenica #17gennaio alle 10.00 si prosegue con “Il lago dei cigni” messo in scena nel 2004… - marypercaso : RT @mefabriziogatti: Perciò, voglio una carrozza tirata da due cavalli neri che corrano come il vento, un largo mantello di lana, dei patti… - makymelody : RT @btshouse_ita: THREAD - Un’analisi del pas de deux di Jimin e Jungkook agli MMA 2020 [3/3]?? Una curiosità: Jungkook e Jimin sono rimasti… - yougotnojambae : RT @btshouse_ita: THREAD - Un’analisi del pas de deux di Jimin e Jungkook agli MMA 2020 [3/3]?? Una curiosità: Jungkook e Jimin sono rimasti… -

Ultime Notizie dalla rete : lago dei Il lago dei cigni (Teatro degli Arcimboldi, 2004) oggi: info del 17 gennaio Bellacanzone Riiber vince la combinata nordica L’italiano Pittin si scatena in rimonta

Dopo due gare di astinenza dal successo in cui si era dovuto accontentare del secondo posto, Jarl Magnus Riiber torna a primeggiare nella Coppa del mondo di combinata nordica. Il norvegese si è impost ...

Virus: in Umbria curva stabile, ma con 1.500 casi a settimana

PERUGIA - Non accenna a scendere la curva del contagio in questo gennaio che quanto a numeri Covid inizia a somigliare più a ottobre che a dicembre. I contagi settimanali, infatti, ...

Dopo due gare di astinenza dal successo in cui si era dovuto accontentare del secondo posto, Jarl Magnus Riiber torna a primeggiare nella Coppa del mondo di combinata nordica. Il norvegese si è impost ...PERUGIA - Non accenna a scendere la curva del contagio in questo gennaio che quanto a numeri Covid inizia a somigliare più a ottobre che a dicembre. I contagi settimanali, infatti, ...