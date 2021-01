Gilardino e l’addio al Siena | “Scelta condivisa A settembre ci si allenava con maglie di lana e numero attaccato con lo scotch”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 17 gennaio 2021) Intervistato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Albertoha spiegato il suo addio alraccontando alcuni dettagli piuttosto duri della sua esperienza in toscana: "Sia io che il, in quella che è stata una, abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto", ha detto il tecnico nonché ex bomber e campione del mondo con l'Italia. "A, i giocatori sino indossandodicolcon lo, ma con tutto il mio staff a partire dal mio vice Gaetano Caridi abbiamo dato il massimo per costruire un gruppo con una identità forte, per ile per".E ancora: "Sia la ...