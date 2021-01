Il Sudest asiatico si vaccina. Con Pfizer o Sinovac (Di domenica 17 gennaio 2021) Seconda per numeri solo a India e Cina, l’Indonesia ha varato la più vasta campagna di vaccinazioni anti panedemia del Sudest asiatico (700 milioni di abitanti) in uno dei Paesi più colpiti dal Covid-19 con quasi 900mila casi accertati e oltre 25mila morti. La campagna è partita in pompa magna con la classica fotografia del presidente – Joko «Jokowi» Widodo – che si è fatto ritrarre mercoledì scorso durante l’iniezione: in un momento difficile, appena funestato dall’ennesimo terremoto che a … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 17 gennaio 2021) Seconda per numeri solo a India e Cina, l’Indonesia ha varato la più vasta campagna dizioni anti panedemia del(700 milioni di abitanti) in uno dei Paesi più colpiti dal Covid-19 con quasi 900mila casi accertati e oltre 25mila morti. La campagna è partita in pompa magna con la classica fotografia del presidente – Joko «Jokowi» Widodo – che si è fatto ritrarre mercoledì scorso durante l’iniezione: in un momento difficile, appena funestato dall’ennesimo terremoto che a … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

giulioenrico : Chi conosce il sudest asiatico sa cosa sia la bak kwa. Sta roba che i veg mettano nomi di cose non veg è solo sint… - inverosimili : @lucdilo I know you are all dying è una antica forma di cortesia nel sudest asiatico, a cui si deve rispondere, E c… - Oblomov : @squopellediluna “Il primo e ultimo decesso da COVID19 in Thailandia”. Battuta esagerata, ma se non ricordo male la… - chinafiles : I titoli di oggi: -Lo sfruttamento nei big tech cinesi torna d’attualità -Wang Yi nel Sudest asiatico per promuover… - terresottovento : Energia nucleare? No Grazie. Il Sudest asiatico di fronte a questa scelta -

Ultime Notizie dalla rete : Sudest asiatico ASEAN. Il Sud-Est asiatico nel 2021 tra Cina, Usa e coronavirus Notizie Geopolitiche Il Sudest asiatico si vaccina. Con Pfizer o Sinovac

Seconda per numeri solo a India e Cina, l’Indonesia ha varato la più vasta campagna di vaccinazioni anti panedemia del Sudest asiatico (700 milioni di abitanti) in uno dei Paesi più colpiti dal ...

Dalla sostenibilità alla trasparenza: le 5 sfide della ristorazione nel 2021

Chi vuole scommettere sul mercato della ristorazione, dovrà seguire passo passo i nuovi food trends. A cominciare dalla sostenibilità e da prodotti come i formaggi non formaggi ...

Seconda per numeri solo a India e Cina, l’Indonesia ha varato la più vasta campagna di vaccinazioni anti panedemia del Sudest asiatico (700 milioni di abitanti) in uno dei Paesi più colpiti dal ...Chi vuole scommettere sul mercato della ristorazione, dovrà seguire passo passo i nuovi food trends. A cominciare dalla sostenibilità e da prodotti come i formaggi non formaggi ...