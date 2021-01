Focolaio aviaria: la Francia abbatte 400 mila anatre (Di sabato 16 gennaio 2021) Ci risiamo. Dopo gli abbattimenti dei visoni in Danimarca, anche la Francia è alle prese con una grave epidemia che ha colpito però questa volta, le anatre. Un Focolaio dell’aviaria, è dilagato negli allevamenti dei volatili. Nella regione “Les Landes”. Ricordiamo che l’aviaria è una malattia che colpisce gli uccelli. Altamente contagiosa e diffusiva. Causata Leggi su periodicodaily (Di sabato 16 gennaio 2021) Ci risiamo. Dopo gli abbattimenti dei visoni in Danimarca, anche laè alle prese con una grave epidemia che ha colpito però questa volta, le. Undell’, è dilagato negli allevamenti dei volatili. Nella regione “Les Landes”. Ricordiamo che l’è una malattia che colpisce gli uccelli. Altamente contagiosa e diffusiva. Causata

