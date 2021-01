Uomini e Donne, Gianluca De Matteis contro Gianni Sperti: “Ha sbagliato” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Terminata la sua avventura a Uomini e Donne, l’ex tronista Gianluca De Matteis ha rilasciato un’intervista al settimanale “Nuovo” in edicola questa settimana. Tra le altre cose il bel romano, che ha lasciato il trono di sua spontanea volontà perché non riusciva a instaurare dei legami autentici con le sue corteggiatrici, ha parlato di Gianni Sperti e dei dissapori avuti con l’opinionista, che lo ha sempre criticato, accusandolo di non essere vero e di non essere realmente alla ricerca dell’amore. “Si era fatto un’idea sbagliata su di me” ha spiegato Gianluca, dichiarando che in quel periodo era molto amareggiato per il comportamento dell’opinionista. “Però alla fine ci abbiamo messo una pietra sopra e, quando sono uscito dal programma, ci siamo salutati con grande ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 15 gennaio 2021) Terminata la sua avventura a, l’ex tronistaDeha rilasciato un’intervista al settimanale “Nuovo” in edicola questa settimana. Tra le altre cose il bel romano, che ha lasciato il trono di sua spontanea volontà perché non riusciva a instaurare dei legami autentici con le sue corteggiatrici, ha parlato die dei dissapori avuti con l’opinionista, che lo ha sempre criticato, accusandolo di non essere vero e di non essere realmente alla ricerca dell’amore. “Si era fatto un’idea sbagliata su di me” ha spiegato, dichiarando che in quel periodo era molto amareggiato per il comportamento dell’opinionista. “Però alla fine ci abbiamo messo una pietra sopra e, quando sono uscito dal programma, ci siamo salutati con grande ...

