Rientro in Classe Posticipato, in Liguria Didattica in Presenza dal 25 Gennaio (Di venerdì 15 gennaio 2021) La Regione Liguria, a causa della situazione dei contagi, ha deciso di posticipare la data di ritorno a scuola. La Didattica in Presenza verrà fatta dal 25 Gennaio. Il presidente Toti si esprime in merito alla situazione dei contagi: "Da domenica la Liguria passerà in zona arancione come mi ha appena comunicato il Ministro Speranza.

