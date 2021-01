Pallamano, Mondiali 2021: esordio positivo per la Danimarca, pareggiano Spagna e Croazia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Prosegue senza sosta l’edizione 2021 dei Mondiali di Pallamano maschile, con la giornata odierna che ha visto disputarsi partite dei gironi A, B, C e D, con tutte le squadre impegnate che sono scese in campo almeno una volta dall’inizio del torneo. Andiamo ad analizzare dunque nel dettaglio tutti i risultati di venerdì 15 gennaio, raggruppamento per raggruppamento. GRUPPO A: tutto facile per la Germania, che si è sbarazzata 43-14 dell’Uruguay, all’esordio assoluto nella manifestazione, grazie anche alle nove reti di Timo Kastening, mentre l’Ungheria ha avuto la meglio su un coriaceo Capo Verde per 34-27. GRUPPO B: la sorpresa di giornata è rappresentata dal pareggio della Spagna, campione d’Europa in carica, che non è andata oltre il 29-29 contro il Brasile, rischiando la sconfitta fino alla sirena. ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021) Prosegue senza sosta l’edizionedeidimaschile, con la giornata odierna che ha visto disputarsi partite dei gironi A, B, C e D, con tutte le squadre impegnate che sono scese in campo almeno una volta dall’inizio del torneo. Andiamo ad analizzare dunque nel dettaglio tutti i risultati di venerdì 15 gennaio, raggruppamento per raggruppamento. GRUPPO A: tutto facile per la Germania, che si è sbarazzata 43-14 dell’Uruguay, all’assoluto nella manifestazione, grazie anche alle nove reti di Timo Kastening, mentre l’Ungheria ha avuto la meglio su un coriaceo Capo Verde per 34-27. GRUPPO B: la sorpresa di giornata è rappresentata dal pareggio della, campione d’Europa in carica, che non è andata oltre il 29-29 contro il Brasile, rischiando la sconfitta fino alla sirena. ...

Russia, la prima nazionale dopo il doping di stato è con la scritta Rhf. Il Tas: «Non è stato un dimezzamento della pena»

E’ stata la prima volta di una squadra nazionale della Russia dopo il doping di stato. Ieri sera, ad Alessandria d’Egitto, ai mondiali di pallamano, ha pareggiato con la ...

